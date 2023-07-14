Веб-дизайнер/Веб-разработчик

Я - веб-дизайнер / верстальщик (frontend-разработчик).

Создаю красивые, адаптивные, кроссбраузерные сайты.



Мои навыки:

- Дизайн UX/UI

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS/JQuery, Bootstrap, BEM, React.js, ReactNative, Redux, Vue.js, Vuetify)

- Интеграция любого масштаба с CMS MODx, Wordpress, OpenCart, 1С Битрикс

- Bubble.io



Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Веб-дизайн

- Сайт под ключ

- Frontend-разработка

- Разработка приложений с помощью no-code инструмента Bubble.io



В работе ценю: индивидуальный подход, честность, отзывчивость и четко поставленные задачи.



Главное для меня - создавать нечто ценное, красивое и функциональное. Что бы в последствии это решало ваши повседневные потребности и задачи.