S_N_A

Никита Сиротин S_N_A

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Веб-дизайнер/Веб-разработчик

Я - веб-дизайнер / верстальщик (frontend-разработчик).
Создаю красивые, адаптивные, кроссбраузерные сайты.

Мои навыки:
- Дизайн UX/UI
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS/JQuery, Bootstrap, BEM, React.js, ReactNative, Redux, Vue.js, Vuetify)
- Интеграция любого масштаба с CMS MODx, Wordpress, OpenCart, 1С Битрикс
- Bubble.io

Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Веб-дизайн
- Сайт под ключ
- Frontend-разработка
- Разработка приложений с помощью no-code инструмента Bubble.io

В работе ценю: индивидуальный подход, честность, отзывчивость и четко поставленные задачи.

Главное для меня - создавать нечто ценное, красивое и функциональное. Что бы в последствии это решало ваши повседневные потребности и задачи.

JavascriptWordPressOpenCartДизайн сайтаHTMLBootstrapMODXjQueryБитриксReact NativeVue.jsReact.jsRedux1С-Битрикс