Веб-дизайнер/Веб-разработчик
Я - веб-дизайнер / верстальщик (frontend-разработчик).
Создаю красивые, адаптивные, кроссбраузерные сайты.
Мои навыки:
- Дизайн UX/UI
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS/JQuery, Bootstrap, BEM, React.js, ReactNative, Redux, Vue.js, Vuetify)
- Интеграция любого масштаба с CMS MODx, Wordpress, OpenCart, 1С Битрикс
- Bubble.io
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Веб-дизайн
- Сайт под ключ
- Frontend-разработка
- Разработка приложений с помощью no-code инструмента Bubble.io
В работе ценю: индивидуальный подход, честность, отзывчивость и четко поставленные задачи.
Главное для меня - создавать нечто ценное, красивое и функциональное. Что бы в последствии это решало ваши повседневные потребности и задачи.
Я против войны в Украине!