Верстальщик(HTML / CSS(SCSS,SASS,LESS) / JS);
Выполняемые обязанности:
- HTML верстка с применением современных технологий(Sass , JS);
- не сложный дизайн
- поддержка, редактирование и обновление сайта
- сканирование и обработка изображений и текстов
Портфолио
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- Seafood from Norway28 просмотров
- Bright-Lights31 просмотр
- Vladislava Golumbevska32 просмотра
- Тестовая работа31 просмотр
- SpaceX30 просмотров
- GhostBuster27 просмотров
- BEAUTY20 просмотров
- ActiveBox22 просмотра