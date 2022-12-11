S_Vlaaad

Владислав Середа S_Vlaaad

 
23 годаУкраина/Кривой Рог
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик(HTML / CSS(SCSS,SASS,LESS) / JS);

Выполняемые обязанности:

  • HTML верстка с применением современных технологий(Sass , JS);
  • не сложный дизайн
  • поддержка, редактирование и обновление сайта
  • сканирование и обработка изображений и текстов
Буду рад выполнить ваш заказ!
JavascriptHTMLCSSSCSSSASS
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