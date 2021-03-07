Профессиональный журналист

У меня два образования – литератор и автомобильный инженер – я за рулем более 30-ти лет, в

журналистке более 25-ти, а, следовательно – имею большой и профессиональный, и

житейский опыт. Стиль изложения кондово советский (у меня за плечами Литературный институт Союза

писателей СССР им. Горького в Москве – так это когда-то называлось), то есть –

грамотный, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Текст

вычитываю, минимум, 2 раза.

Предпочтительные тематики: автомобильная (это понятно), культура – кино, литература (это тоже понятно), история, наука и техника, политика и другие «мужские» темы. А в принципе работаю с любыми, кроме тех, которые требуют исключительно узкой специализации и, соответственно –

много времени на подготовку. Помимо прочего – здоровье: продукты здорового образа жизни, способы похудения, диеты (я дистрибьютор компании Herbalife и имею впечатляющие результаты), традиционные и нетрадиционные методы оздоровления организма (йога, монгольская

и китайские гимнастики, лечебное голодание, проч.). В течение суток могу написать 10-12 тысяч знаков, но на их вычитку и проверку уходит, как правило, еще один день, поэтому больше стараюсь не брать, поскольку «поток» и желание заработать «сразу и много», всегда сказываются на качестве – проверено. У меня имеются такие вот «скоропостижные» работы, за которые теперь стыдно, хоть

имя снимай, а – поздно.

Если кого-то заинтересовала моя кандидатура в качестве потенциального

исполнителя – давайте пробовать.

Скрины (или ссылки) своих работ, опубликованных в разное время и на разных ресурсах –

могу предоставить.