Sa0310-0440

Сергей Афанасьев Sa0310-0440

 
66 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Добрый день! Я новичок на этом сайте. Работаю на результат. Обещаю, что все мои работы вам понравятся.

ЧЕМ Я БУДУ ВАМ ПОЛЕЗЕН?

Помогу с любым веб-контентом

  • SEO-тексты(100% уник. по text.ru; до 9% академическая тошнота по Agvego; выше7 Главред)
  • органические ключи и прочие пожелания по ТЗ;
  • инфостатьи в блог и для социальных сетей;
  • авторский контент на любую тему.
Принципы работы

  • Пишу или хорошо или никак. Не берусь за сложные технические и узкоспециализированные темы.
  • Штрафую себя на 10% от заказа за каждый день просрочки.
  • Всегда на связи.
  • Вношу правки до результата.