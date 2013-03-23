Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
Галина показала себя отличным исполнителем. Считаю себя заказчиком придирчивым и вредным, но могу поставить Галине высшую оценку. Понравилось, что Галина выяснила все нюансы, прежде чем приступить к работе. Текст связный, логически законченный. Больший по размеру исходник был удачно сокращен с выделением всех важных моментов. Отлично вписаны ключевые слова. Мне показалось, что работа Галины была даже лучше, чем предоставленный материал. Замечательно поработали! Только положительные впечатления!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга