SaGalka

Галина Савенко SaGalka

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пишу статьи,стихи,продающие тексты, делаю рерайт, работаю с ключами

Отзывы заказчиков

NOVAvideo
Ольга 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
19 отзывов
$3
10 баллов
12 лет назад
Рерайт текста
Галина показала себя отличным исполнителем. Считаю себя заказчиком придирчивым и вредным, но могу поставить Галине высшую оценку. Понравилось, что Галина выяснила все нюансы, прежде чем приступить к работе. Текст связный, логически законченный. Больший по размеру исходник был удачно сокращен с выделением всех важных моментов. Отлично вписаны ключевые слова. Мне показалось, что работа Галины была даже лучше, чем предоставленный материал. Замечательно поработали! Только положительные впечатления!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга