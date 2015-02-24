Верстка, CMS, Веб-разработка - опыт более 3-х лет.
Верстка: HTML5, CSS3, Валидно, Кроссбраузерно, Адаптивная верстка, JavaScript/jQuery
Веб-разработка: PHP,MySQL,AJAX,JSON,XML
CMS: ModX, 1с-Битрикс
Опыт работы в данной сфере более 3-х лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин дверей180 просмотров
- Сайт-визитка о коттеджном поселке на 1с-Битрикс151 просмотр
- Интернет-магазин "Все для нанесения шеллака"174 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Спасибо Александру за сотрудничество. Все пожелания были учтены, задача была выполнена менее чем за сутки. Я доволен.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, общительный работодатель. Рекомендую!
$10
10 баллов
7 лет назад
Все четко. Очень понравилась работа Александра. На 5 баллов справился с нестандартной задачей, на все вопросы терпеливо отвечал и помогал понять суть проблемы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Игорь, полностью правильно и корректно описал поставленную задачу. Сразу же отвечал на все вопросы. Отличный работодатель! Рекомендую!
$1
9 баллов
8 лет назад
Всё сделано быстро и грамотно.
Ответный отзыв
Задача озвучено четко, всю нужную информацию для выполнения задачи получил быстро.
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный специалист, помог разобраться во многих делах и буду сотрудничать с ним дальше! Рекомендую.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик.Четко описал задачу, вовремя произвел оплату. Работаем дальше!
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $10
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
нет рейтинга