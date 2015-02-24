SaNeK_71

Александр SaNeK_71

 
31 годРоссия/Тула
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка, CMS, Веб-разработка - опыт более 3-х лет.

Верстка: HTML5, CSS3, Валидно, Кроссбраузерно, Адаптивная верстка, JavaScript/jQuery 

Веб-разработка: PHP,MySQL,AJAX,JSON,XML

CMS: ModX, 1с-Битрикс

Опыт работы в данной сфере более 3-х лет.

PHPJavascriptMySQLHTMLMODXjQueryAjaxБитрикс1С-Битрикс
Отзывы заказчиков
AleXtart
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать прилепленную полоску с меню и с контактами
Спасибо Александру за сотрудничество. Все пожелания были учтены, задача была выполнена менее чем за сутки. Я доволен.
Понятное ТЗ, общительный работодатель. Рекомендую!
Ответный отзыв
master1infobiz
Игорь Блохин 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Для тех, кто разбирается в Open Graph тегах
Все четко. Очень понравилась работа Александра. На 5 баллов справился с нестандартной задачей, на все вопросы терпеливо отвечал и помогал понять суть проблемы. Рекомендую.
Игорь, полностью правильно и корректно описал поставленную задачу. Сразу же отвечал на все вопросы. Отличный работодатель! Рекомендую!
Ответный отзыв
masite
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Разместить 20 фоток на сайт bitrix
Всё сделано быстро и грамотно.
Задача озвучено четко, всю нужную информацию для выполнения задачи получил быстро.
Ответный отзыв
Tataevd
Данила 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить оптимизацию шаблонов сайта на MODX revo
Отличный специалист, помог разобраться во многих делах и буду сотрудничать с ним дальше! Рекомендую.
Замечательный заказчик.Четко описал задачу, вовремя произвел оплату. Работаем дальше!
Ответный отзыв
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$10/час
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