Верстка сайтов: красиво, качественно, в срок.
Чем я занимаюсь?
Приступаю к к работе сразу же.
Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов.
Использую актуальные стандарты языков HTML, CSS и JavaScript.
Соблюдаю строго оговоренные сроки.
Не беру предоплату.
Немного обо мне:
Я занимаюсь версткой год... И спустя это время я готов предоставить вам свои услуги.
За это время освоил множество технологий и много практиковался, научился
правильно распределять свое время и успевать точно в отмеченные сроки.
В ожидании ваших заказов.
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Портфолио
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