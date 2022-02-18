Верстка сайтов: красиво, качественно, в срок.

Приступаю к к работе сразу же.

Адаптивная кроссбраузерная верстка сайтов.

Использую актуальные стандарты языков HTML, CSS и JavaScript.

Соблюдаю строго оговоренные сроки.

Не беру предоплату.

Немного обо мне:

Я занимаюсь версткой год... И спустя это время я готов предоставить вам свои услуги.

За это время освоил множество технологий и много практиковался, научился

правильно распределять свое время и успевать точно в отмеченные сроки.

В ожидании ваших заказов.