👋 Привет!
Меня зовут Иван и я веб-разработчик из Коврова. Мне 34 года и очень люблю ответственных и обязательных людей.
Более 10 лет работал в оффлайн-разработке у работодателя. Сейчас решил вернуться в любимый фриланс.
李 Отзывов во фрилансе нет, но они обязательно будут! И только положительные!
Постепенно буду добавлять в портфолио свои проекты. Они у меня накопились за годы разработок на дядю.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу, телеграму, вайберу, вацапу. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате в $150
Если работа не будет выполнена в срок, то предоплату, конечно, верну.
Понимаю что вы потеряли время, ведь вы не виноваты, что горе-разработчик не выполнил задачу.
Такое бывает и ничего страшного в этом нет.
Все правки бесплатные!
Правки в рамках ТЗ и даже немного больше (в разумных пределах) - бесплатные.
Мои кошельки и карты
- Mastercard Сбер — 5469 1000 1136 8710
- Web-money - R043788528478
- Web-money - Z315753197579
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