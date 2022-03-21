👍👍👍 Вернулся из оффлайн-разработок. PHP-разработчик. Опыт разработок 12 лет🔥

👋 Привет!

Меня зовут Иван и я веб-разработчик из Коврова. Мне 34 года и очень люблю ответственных и обязательных людей.

Более 10 лет работал в оффлайн-разработке у работодателя. Сейчас решил вернуться в любимый фриланс.

李 Отзывов во фрилансе нет, но они обязательно будут! И только положительные!

Постепенно буду добавлять в портфолио свои проекты. Они у меня накопились за годы разработок на дядю.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу, телеграму, вайберу, вацапу. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по предоплате в $150

Если работа не будет выполнена в срок, то предоплату, конечно, верну.

Понимаю что вы потеряли время, ведь вы не виноваты, что горе-разработчик не выполнил задачу.

Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

Все правки бесплатные!

Правки в рамках ТЗ и даже немного больше (в разумных пределах) - бесплатные.

Мои кошельки и карты

Mastercard Сбер — 5469 1000 1136 8710

Web-money - R043788528478

Web-money - Z315753197579

Если я вам назвал другой кошелек, будьте бдительны с вами общается мошенник.