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Денис Сафонцев
Safoncev
Safoncev
40 лет
Россия
/
Уссурийск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Екатерина Пешехонова
kaisa
41 год
Россия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
$1
10 баллов
15 лет назад
БД на Прологе
Работа выполнена на ура. Так же порадовали цены. Очень оперативно и качественно. Приятно было поработать и легко общаться.
все нормально
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Отзывы заказчиков
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