Safoncev

Денис Сафонцев Safoncev

 
40 летРоссия/Уссурийск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kaisa
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
БД на Прологе
Работа выполнена на ура. Так же порадовали цены. Очень оперативно и качественно. Приятно было поработать и легко общаться.
все нормально
Ответный отзыв