Верстальщик

🤝 Аккуратная, адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, валидный код.

👋 Привет!

Как верстальщик я новичок на этом сайте, но уже не новичок в верстке. Выполняю свою работу ответственно и в меру быстро. Так же у меня есть отзывы (в самом низу).

Портфолио GitHub.

Сайты которые я верстал:

brutal2.klatz

soulvibe.love

readtale

christmas.klatz.pro

beauty-game.ru

tandem.tw1.su

equp.one

Технологии:

- HTML5, CSS3, SCSS, Javascript, jQuery, Flexbox/Grid, BEM, Bootstrap, Gulp, GIT, Slick Slider и т.д.

Умения: