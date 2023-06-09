Верстальщик
🤝 Аккуратная, адаптивная верстка в срок. Кроссбраузерный, валидный код.
👋 Привет!
Как верстальщик я новичок на этом сайте, но уже не новичок в верстке. Выполняю свою работу ответственно и в меру быстро. Так же у меня есть отзывы (в самом низу).
Сайты которые я верстал:
Технологии:
- HTML5, CSS3, SCSS, Javascript, jQuery, Flexbox/Grid, BEM, Bootstrap, Gulp, GIT, Slick Slider и т.д.
Умения:
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Скорость работы.
Адаптивно/Отзывчивая верстка.
Верстаю из Figma.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивный интернет-магазин "EliteShop"нет просмотров
- Адаптивный многостраничник "Tandem"нет просмотров
- Адаптивный лендинг "Beauty-Game"1 просмотр
- Адаптивный лендинг "Equp"нет просмотров
- Адаптивный многостраничник "ReadTale"2 просмотра
- Адаптивный лендинг "Christmas"1 просмотр
- Адаптивный лендинг "Brutal2"1 просмотр
- Адаптивный многостраничник "Soulvibe"нет просмотров
HTML-верстка
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$10/час
от $65от 1 дня
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