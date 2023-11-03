Необходимо разработать консолидационный аукцион с использованием веб-программирования. Ожидается реализация функционала для удобной работы пользователей и управления процессом аукциона.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $12400Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 года назад
- $12400
Необходимо создать консолидированную площадку онлайн аукционов с функцией парсинга различных сайтов. Проект включает в себя разработку и интеграцию механизмов для сбора данных с аукционов, а также их отображение на платформе. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрытгод назад
- $10000
Требуется разработка сайта для доступа к автомобильным онлайн-аукционам Швеции. Необходимо парсить данные с 15 сайтов, функционал и дизайн аналогичны указанному примеру. Также планируется создание собственного онлайн-аукциона. Мобильное приложение будет разработано после завершения веб-проекта.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 года назад