SahCo

Вячеслав Саханович SahCo

 
51 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Консолидированный аукцион

    $12400

    Необходимо разработать консолидационный аукцион с использованием веб-программирования. Ожидается реализация функционала для удобной работы пользователей и управления процессом аукциона.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайтов

    $12400

    Необходимо создать консолидированную площадку онлайн аукционов с функцией парсинга различных сайтов. Проект включает в себя разработку и интеграцию механизмов для сбора данных с аукционов, а также их отображение на платформе. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования.

    Парсинг данных
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сайт

    $10000

    Требуется разработка сайта для доступа к автомобильным онлайн-аукционам Швеции. Необходимо парсить данные с 15 сайтов, функционал и дизайн аналогичны указанному примеру. Также планируется создание собственного онлайн-аукциона. Мобильное приложение будет разработано после завершения веб-проекта.

    Парсинг данныхРазработка мобильных приложенийСоздание сайтов
    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    2 года назад