Необходимо создать консолидированную площадку онлайн аукционов с функцией парсинга различных сайтов. Проект включает в себя разработку и интеграцию механизмов для сбора данных с аукционов, а также их отображение на платформе. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования.