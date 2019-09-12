Набор текстов любой сложности в excel, word : качественно! Перевод с русского на турецкий,азербайджанский а также с азербайджансково на руский язык
Здравствуйте, уважаемые заказчики. Далее представлена краткая информация о моем опыте.
Цель работы на данном сайте: получение стабильного поступления денег, поэтому не пропадаю, точного оговариваю сроки выполнения работы и стремлюсь к совершенству.
Я любознательна, могу с радостью взяться за любую тему которая и мне покажется интересной. В том числе могу перевести тексты с русского на турецкий, азербайджанский. Переводы которые я уже сделала, представлены в портфолио ниже.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена в срок и качественно, но к сожалению из-за сбоя в системе оплаты веблансера возможности провести платеж пришлось ждать 2 дня. Исполнитель хороший, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оставилa приятное впечатление. Рекомендую)