Набор текстов любой сложности в excel, word : качественно! Перевод с русского на турецкий,азербайджанский а также с азербайджансково на руский язык

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Я любознательна, могу с радостью взяться за любую тему которая и мне покажется интересной. В том числе могу перевести тексты с русского на турецкий, азербайджанский. Переводы которые я уже сделала, представлены в портфолио ниже.