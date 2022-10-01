Осторожно - КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА!
Здравствуйте, меня зовут Рома!
Я - фронтенд-разработчик.
Краткая информация о себе:
Любитель бокса. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего рабочего дня за кодом я выхожу прогуляться в город. К работе подхожу со всей ответственностью и всегда довожу дело до конца.
Опыт в разработке составляет один с половиной года.
О работе с Клиентом:
- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения
В мой инструментарий входят -
- html/css;
- js/jquery;
- flexbox; grid;
- БЭМ;
-Адаптация сайта под мобильные устройства;
Связаться со мной:
@saipovx- instagram
+79629573928 - whatsapp
@SaipovRoma1 - телеграм
[email protected] - почта !
Я против войны в Украине!