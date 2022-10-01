Осторожно - КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА!

Здравствуйте, меня зовут Рома!

Я - фронтенд-разработчик.

Краткая информация о себе:

ответственностью

довожу дело до конца.

Любитель бокса. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего рабочего дня за кодом я выхожу прогуляться в город. К работе подхожу со всейи всегда

Опыт в разработке составляет один с половиной года.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- прежде всего качество, скорость на втором плане

- всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

- сопровождаю проект даже после его завершения

В мой инструментарий входят -

- html/css;

- js/jquery;

- flexbox; grid;

- БЭМ;

-Адаптация сайта под мобильные устройства;

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﻿Связаться со мной:

@saipovx- instagram

+79629573928 - whatsapp

@SaipovRoma1 - телеграм

[email protected] - почта !