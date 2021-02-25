—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
3 года назад
Работу не выполнил. Передал другому исполнителю. Сроки сорвал. Не адекватный
$50
2 балла
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
7 баллов
3 года назад
Всё нормально, работу выполнил.
Ответный отзыв
Оплатил в срок, надежный.
$54
10 баллов
3 года назад
Быстро, качественно выполнил работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество