Saitov_A

Арсений Saitov_A

 
25 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
maknajirtu
Илья 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
$50
2 балла
3 года назад
Адаптивная верстка бутстрап 5
Работу не выполнил. Передал другому исполнителю. Сроки сорвал. Не адекватный
imeldianne
Роман 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$50
2 балла
3 года назад
Верстка приложения
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
stratvz
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
7 баллов
3 года назад
Тема под BootstrapVue
Всё нормально, работу выполнил.
Оплатил в срок, надежный.
Ответный отзыв
guest_16119315144614
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$54
10 баллов
3 года назад
Верстка темы для WP
Быстро, качественно выполнил работу. Рекомендую.
Быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв