Мене звати Зінаїда, я спеціаліст по створенню сайтів на WordPress. Це одна з широковідомих та багатофункціональних CMS, яка через свою простоту в установленні та використанні застосовується для створення односторінкових та баатосторінкових вебсайтів, блогів.

У web-розробники я прийшла внаслідок особистої зацікавленості: чому деякіі сайти не завжди працюють належним чином або просто незручні у викорстанні. І це змушує залишати уподобаний сайт та шукати інший, хоч інколи не дуже хочеться (бо знайшов, що шукав.) Що з ними не так? Спочатку це була проста зацікавленість, а потім непомітно для мене перейшло у робоче русло. Тут поєднались два мої навики: як розробник маю мислити технічно, а дизайнер – творчо.

Я зазвичай роблю сайти "під ключ", це включає :

розробку структури сайту,

підбір стилю та візуалу (при необхідності можу зображення з фотостоків для сайту підібрати),

обовязково враховую UХ дизайн в роботі над сайтом, бо для будь-якого сайту зручність та зрозумілість його для користувачів - надважлива.

Від вас необхідно буде лише надати інформацію та свої побажання, все інше я беру на себе. Ви зможете також вносити свої правки в процесі роботи, якщо такі будуть виникати.

Зі свого боку гарантую відповідальність. старанність.

Мені надзвичайно приємно, що Ви завітали на мою сторінку. Дякую!.