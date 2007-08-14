Рерайт,копирайт,перевод текстов, управление продажами

Привет!дорогой заказчик,я выполняю свою работу быстро и качественно, целеустремленность, вежливость,отзывчивость это все про меня,уже несколько лет занимаюсь рерайтом, копирайтом, переводом текстов и сайтов, управлением Интернет магазинами.О прайсе договоримся в любой ситуации.