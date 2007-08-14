Рерайт,копирайт,перевод текстов, управление продажами
Привет!дорогой заказчик,я выполняю свою работу быстро и качественно, целеустремленность, вежливость,отзывчивость это все про меня,уже несколько лет занимаюсь рерайтом, копирайтом, переводом текстов и сайтов, управлением Интернет магазинами.О прайсе договоримся в любой ситуации.
Продажи и лиды
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$50/час
от $20от 2 дней
#60
Рерайтинг
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
#1327
Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $20от 2 дней
#5362
Переводы
нет отзывов
$50/час
от $20от 2 дней
#5585