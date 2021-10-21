Делаю крутой дизайн! Веб-сайты, UI/UX, лендинги, чек-листы и прочее. Цель - результат и качество. А качество - в деталях!

Привет! Меня зовут, Александра.

Я занимаюсь UI/UX дизайном. Если у вас есть идеи, я всегда готова воплотить их в жизнь. Я за качественный, крутой, стильный дизайн, который будет структурирован в использовании и удобен для пользования. Каждый клиент сможет найти в вашем продукте что-то для себя.

Всегда рада видеть вас в своим социальных сетях:

Email: [email protected]

Instagram: @_salext_

Telegram/Viber/WhatsApp: +375293475927