SalivanVA

Владимир SalivanVA

 
36 летКазахстан/Сатпаев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Доделка скрипта Фотоальбомы DLE

    $35

    Требуется небольшая доделка(переделка) модуля под Datalife Engine - Фотоальбомы DLE. Данный модуль ориентирован для показа фотографий(изображений) для DLE. Я разрабатываю сайт обоев. Мне нужно чтобы на странице показа фотографий был осуществлен показ фотографий как на ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад