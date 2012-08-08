Требуется небольшая доделка(переделка) модуля под Datalife Engine - Фотоальбомы DLE. Данный модуль ориентирован для показа фотографий(изображений) для DLE. Я разрабатываю сайт обоев. Мне нужно чтобы на странице показа фотографий был осуществлен показ фотографий как на ...