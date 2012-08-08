$20
Здравствуйте. Нужен человек, который смог бы оперативно исправить небольшие неисправности в скрипте, который делал человек 2 года назад. Бюджет - 20 долларов. Плюс хороший отзыв.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
10 лет назад
Здравствуйте. Нужен человек, который смог бы оперативно исправить небольшие неисправности в скрипте, который делал человек 2 года назад. Бюджет - 20 долларов. Плюс хороший отзыв.
Требуется небольшая доделка(переделка) модуля под Datalife Engine - Фотоальбомы DLE. Данный модуль ориентирован для показа фотографий(изображений) для DLE. Я разрабатываю сайт обоев. Мне нужно чтобы на странице показа фотографий был осуществлен показ фотографий как на ...