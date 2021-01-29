Frontend-разработчик

Всем привет!

Меня зовут Захар, мне 19 лет, живу в Москве.

Учусь в онлайн-университете "Нетология" на курсе "Frontend-разработчик".

Все вопросы обговариваю.

Готов к небольшим заказам связанных с версткой сайтов на HTML5, CSS3, JS.

Работаю за небольшую стоимость т.к. хочу больше практики, также работы пойдут в портфолио.

Нетология. HTML-верстка: с нуля до первого макета﻿ (промежуточный по курсу).

Нетология. Адаптивная и мобильная верстка (промежуточный по курсу).

Нетология. Основы программирования (промежуточный по курсу).

Надеюсь, что мы сработаемся!

По всем вопросам: VK, Telegram.