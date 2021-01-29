Frontend-разработчик
Всем привет!
Меня зовут Захар, мне 19 лет, живу в Москве.
Учусь в онлайн-университете "Нетология" на курсе "Frontend-разработчик".
Все вопросы обговариваю.
- Готов к небольшим заказам связанных с версткой сайтов на HTML5, CSS3, JS.
- Работаю за небольшую стоимость т.к. хочу больше практики, также работы пойдут в портфолио.
Нетология. HTML-верстка: с нуля до первого макета (промежуточный по курсу).
Нетология. Адаптивная и мобильная верстка (промежуточный по курсу).
Нетология. Основы программирования (промежуточный по курсу).
Надеюсь, что мы сработаемся!
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