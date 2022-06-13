Junior Java Developer 1.Основы разработки программного кода. 2.Алгоритмизация. 3.Строки и основы обработки текста. 4.Программирование с классами. 5.Основы ООП. 6.Умение обращаться с github. ------------------------------------------------------ Далее продолжил обучение и изучил: 7.Управление проектом, методом канбан-досок , на основе Trello. 8.Collections Framework. 9.Build tools (Apache Maven) 10.Написание тестов с помощью jUnit 11.MySQL (Workbench),JDBC 12.Logging 13.Markdown 14. Design-patterns 15. Stream API 16. HTML CSS MySQLHTMLCSSApacheJava

Я против войны в Украине !