Samyel4ik

Евгений Самосюк Samyel4ik

 
31 годБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Junior Java Developer

1.Основы разработки программного кода.

2.Алгоритмизация.

3.Строки и основы обработки текста.

4.Программирование с классами.

5.Основы ООП.

6.Умение обращаться с github.

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Далее продолжил обучение и изучил:

7.Управление проектом, методом канбан-досок , на основе Trello.

8.Collections Framework.

9.Build tools (Apache Maven)

10.Написание тестов с помощью jUnit

11.MySQL (Workbench),JDBC

12.Logging

13.Markdown

14. Design-patterns

15. Stream API

16. HTML CSS

MySQLHTMLCSSApacheJava