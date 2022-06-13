Junior Java Developer
1.Основы разработки программного кода.
2.Алгоритмизация.
3.Строки и основы обработки текста.
4.Программирование с классами.
5.Основы ООП.
6.Умение обращаться с github.
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Далее продолжил обучение и изучил:
7.Управление проектом, методом канбан-досок , на основе Trello.
8.Collections Framework.
9.Build tools (Apache Maven)
10.Написание тестов с помощью jUnit
11.MySQL (Workbench),JDBC
12.Logging
13.Markdown
14. Design-patterns
15. Stream API
16. HTML CSS
Я против войны в Украине!