- Понимание трендов и тенденций развития веб-дизайна и визуального оформления в целом.

- Проектировка, понятие принципов юзабилити, UI/UX.

- Способность работать вне графика.

- Работа над несколькими проектами.

- Уверенные знания и свободная ориентация в HTML, CSS коде.

- Самоорганизованность.

- Умение в короткие сроки изучить и разобраться в поставленных задачах.

- Постоянное стремление к саморазвитию и повышению профессионального уровня.

- Выносливость, устойчивость к стрессам.

- Адекватная реакция на замечания и пожелания руководства; исполнительность, ответственность, инициативность, коммуникабельность.

- Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни.занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни.