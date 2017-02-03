- Понимание трендов и тенденций развития веб-дизайна и визуального оформления в целом.
- Проектировка, понятие принципов юзабилити, UI/UX.
- Способность работать вне графика.
- Работа над несколькими проектами.
- Уверенные знания и свободная ориентация в HTML, CSS коде.
- Самоорганизованность.
- Умение в короткие сроки изучить и разобраться в поставленных задачах.
- Постоянное стремление к саморазвитию и повышению профессионального уровня.
- Выносливость, устойчивость к стрессам.
- Адекватная реакция на замечания и пожелания руководства; исполнительность, ответственность, инициативность, коммуникабельность.
- Занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни.занимаюсь спортом, веду здоровый образ жизни.
Портфолио
- Airport - Lebedin (design main page).305 просмотров