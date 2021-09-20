Sandro_ASG

Только чистый, оптимизированный работающий код - точно в срок и без нервов (Gulp, SCSS, FlexBox. JS/jQuery, адаптив)

Junior Frontend Developer

О себе

Основная профессиональная деятельность: Верстка сайтов, интернет магазинов, лэндингов (фиксированная, резиновая, адаптивная). На чистом HTML/CSS и JS, а также c использованием фреймворков и препроцессоров. Опыт работы с 2020 года.

Постоянно развиваюсь в своей профессиональной сфере и всегда открыт новым идеям.

Всегда ответственно подхожу к любому вопросу и не обещаю того, чего не могу сделать.

Со мной всегда можно связаться и обсудить все детали в подробностях. Не пропадаю без причины.

Если взялся за проект, то он обязательно будет выполнен в указанные сроки.

Навыки и умения: