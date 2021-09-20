Sandro_ASG

Александр Гонашвили Sandro_ASGSandro_ASG
31 годУкраина/Белая Церковь
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только чистый, оптимизированный работающий код - точно в срок и без нервов (Gulp, SCSS, FlexBox. JS/jQuery, адаптив)
Junior Frontend Developer
О себе
Основная профессиональная деятельность: Верстка сайтов, интернет магазинов, лэндингов (фиксированная, резиновая, адаптивная). На чистом HTML/CSS и JS, а также c использованием фреймворков и препроцессоров. Опыт работы с 2020 года.
Постоянно развиваюсь в своей профессиональной сфере и всегда открыт новым идеям.
Всегда ответственно подхожу к любому вопросу и не обещаю того, чего не могу сделать.
Со мной всегда можно связаться и обсудить все детали в подробностях. Не пропадаю без причины.
Если взялся за проект, то он обязательно будет выполнен в указанные сроки.
Навыки и умения:
- HTML, CSS, Javascript, jQuery
- LESS / SASS(SCSS) / CSS-Modules
- SVG / SVG-Спрайты
- Gulp
- Резиновая / Адаптивная верстка
- Адаптивная графика / Ретина
- Кросcбраузерно / Доступность
- Pixel Perfect
- БЭМ / CSS-Modules
- Анимация
- Adobe Photoshop / Figma