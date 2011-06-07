Sanekla2

Александр Sanekla2

 
37 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Владение следующими програмными пакетами:

3dsMax - Создание качественных лоу и хай поли моделей, настройка текстурных координат

Photoshop - Создание текстур

Zbrush - Создание карт нормалей

Unfold3D - Настройка UV координат в основном для хай поли моделей

Портфолио

Показать больше работ