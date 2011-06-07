Владение следующими програмными пакетами:
3dsMax - Создание качественных лоу и хай поли моделей, настройка текстурных координат
Photoshop - Создание текстур
Zbrush - Создание карт нормалей
Unfold3D - Настройка UV координат в основном для хай поли моделей
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