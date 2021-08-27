SaniaDiulger

Александр Дюльгерогло SaniaDiulgerSaniaDiulger
29 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн и создание сайтов под ключ, рисование иллюстраций, графический дизайн, верстка, продвижение в социальных сетях, Google ADS. Всегда на связи.
все работы доступны по ссылке: https://www.webpromotion.online/
Пишите в личные сообщения, всё обсудим :) .
Помогу с решением любых задач
- Дизайн сайта.
- Создание сайта "под ключ".
- Иллюстрации matte painting.
- Лендинг.
-продвижение в социальных сетях.
- Таргетированая реклама
- Настройка Google ADS.
- Регистрация в системе Google my Business
- Создание продающего контента для соц.сетей
- Консалтинг.