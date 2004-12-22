Писатель-сказочник, немного поэт, являюсь новичком во фрилансе.

Я писатель, специализируюсь в основном на жанре фентези-сказок, однако могу и умею работать с текстами любых стилей и структур. Если настораживает мой возраст - я пишу и увлекаюсь книгами еще с ранней школы и накопил достаточно большой опыт, а так же умею четко и быстро работать, поэтому смело прибавляйте пару лет. Фриланс для меня это нечто новое и неизведанное, но я думаю, что мои навыки могут здесь многим пригодиться.