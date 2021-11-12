Веб-разработка - сайт, лэндинг. Верстка, функциональность, интерфейс, бэкенд (HTML, CSS, SASS, JS, React, Node.js)
Веб-разработка сайтов, лэндингов, работа с формами, сторонними API.
Стек - HTML, CSS, SASS, JS, React, Node.js.
MongoDB. Git, Webpack, Postman, Figma, Photoshop, Perfect Pixel.
Хороший опыт по верстке и проработке функциональности сайтов, в т.ч. работа с бэкенд. Выполню качественно и в срок. По готовому макету или разработка макета по согласованию с вами.
- Адаптивная верстка;
- Grid/Flex;
- ООП;
- Анимация;
- Работа со сторонними API (json);
Telegram - @PonomarenkoAlexander
e-mail - [email protected]
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