Веб-разработка - сайт, лэндинг. Верстка, функциональность, интерфейс, бэкенд (HTML, CSS, SASS, JS, React, Node.js)

Веб-разработка сайтов, лэндингов, работа с формами, сторонними API.

Стек - HTML, CSS, SASS, JS, React, Node.js.

MongoDB. Git, Webpack, Postman, Figma, Photoshop, Perfect Pixel.

Хороший опыт по верстке и проработке функциональности сайтов, в т.ч. работа с бэкенд. Выполню качественно и в срок. По готовому макету или разработка макета по согласованию с вами.

- Адаптивная верстка;

- Grid/Flex;

- ООП;

- Анимация;

- Работа со сторонними API (json);

Telegram - @PonomarenkoAlexander

e-mail - [email protected]