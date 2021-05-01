Я может быть и не так опытен, но я человек, с которым вам захочется познакомиться и поработать. Основные сведения обо мне вы уже знаете из моего резюме. Могу немного рассказать о себе. Мне 18 лет. На данный момент получаю средне-специальное образование по специальности которую я выбрал осознанно, так как мне нравится эта профессия и то, что она может дать. Я стараюсь развиваться всесторонне, люблю получать новые знания поэтому всегда пробую себя в разных сферах деятельности . Поэтому ваша работа окажется для меня очень полезной. А я, в свою очередь, все свои имеющиеся знания приложу для того, чтобы компания становилась еще перспективнее, а ее доходы росли. Там, где я работал раннее, мне удавалось добиться существенных результатов и я всегда пробовал себя в чем-то новом . Прежнее место работы мне очень нравилось, но я хочу продвигаться вперед. Думаю, именно ваша работа предоставит мне большую возможность продвигать себя в сфере этой деятельности .