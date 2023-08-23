Sara_Robots

Всем привет! 😉

Приветствую вас в моем профиле! 😉Буду рада выполнить любой ваш заказ, всегда готова подумать над тем как решить поставленную задачу. Давайте немного познакомимся. Немного о себе:

ФИО: Петровская Валерия Валерьевна.

Возраст: 21 год.

Образование: дошкольное.

Опыт работы: имею опыт работы в дошкольном учреждении, в сфере продаж, в сфере обслуживания.

Хобби/увлечения : на данный момент изучаю графический дизайн, есть некоторые работы. Р. S. Буду рада получить опыт в данном направлении. Неплохо рисую. (самоучка) Увлекаюсь написанием фанфиков, историй, рассказов.

Какие виды работ я могу выполнять/направления:

работа с текстом (редактирование, переписывание с бумажного носителя в электронный, придумать/сочинить на определённую тематику...) оставить качественный отзыв (предварительно ознакомившись с товаром /продуктом / организацией) написать статью...

Отправляйте заявки!!! 😁😉