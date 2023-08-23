Sara_Robots

Валерия Петровская Sara_Robots

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Всем привет! 😉

Приветствую вас в моем профиле! 😉Буду рада выполнить любой ваш заказ, всегда готова подумать над тем как решить поставленную задачу. Давайте немного познакомимся. Немного о себе:

  • ФИО: Петровская Валерия Валерьевна.

  • Возраст: 21 год.

  • Образование: дошкольное.

  • Опыт работы: имею опыт работы в дошкольном учреждении, в сфере продаж, в сфере обслуживания.

  • Хобби/увлечения: на данный момент изучаю графический дизайн, есть некоторые работы.

    Р. S. Буду рада получить опыт в данном направлении.

    Неплохо рисую. (самоучка) Увлекаюсь написанием фанфиков, историй, рассказов.

  • Какие виды работ я могу выполнять/направления:

  1. работа с текстом (редактирование, переписывание с бумажного носителя в электронный, придумать/сочинить на определённую тематику...)

  2. оставить качественный отзыв (предварительно ознакомившись с товаром /продуктом / организацией)

  3. написать статью...

Отправляйте заявки!!! 😁😉