Sara_Robots

Приветствую вас в моем профиле! 😉Буду рада выполнить любой ваш заказ, всегда готова подумать над тем как решить поставленную задачу. Давайте немного познакомимся. Немного о себе:
ФИО: Петровская Валерия Валерьевна.
Возраст: 21 год.
Образование: дошкольное.
Опыт работы: имею опыт работы в дошкольном учреждении, в сфере продаж, в сфере обслуживания.
Хобби/увлечения: на данный момент изучаю графический дизайн, есть некоторые работы.
Р. S. Буду рада получить опыт в данном направлении.
Неплохо рисую. (самоучка) Увлекаюсь написанием фанфиков, историй, рассказов.
Какие виды работ я могу выполнять/направления:
работа с текстом (редактирование, переписывание с бумажного носителя в электронный, придумать/сочинить на определённую тематику...)
оставить качественный отзыв (предварительно ознакомившись с товаром /продуктом / организацией)
написать статью...
Отправляйте заявки!!! 😁😉