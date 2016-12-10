Обработка фотографий

Привет. Меня зовут Алексей. Я живу и работаю в Саратове. Фотографирую свадьбы, love story, осуществляю детскую и студийную фотосъемку. Мой сайт - charskiy.ru. В связи с этим, у меня накоплен большой опыт обработки фотографий - базовая цветокоррекция по резкости, по яркости, по цветности в RAW-конвертерах (Adobe Lightroom, Digital Photo Professional), глубокая цветокоррекция и ретушь в Photoshop. Особенность моей ретуши заключается в том, что лица людей сохраняют натуральность и естественность, на них остается текстура и родинки. Осуществляю обтравку предметных и портретных фотографий. Делаю видеослайды на основе видеороликов и фотографий в программе Pro Show.