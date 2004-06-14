Sarsovsky

Артур Sarsovsky

 
20 лет
год на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Приветствую всех! Меня зовут Артур, и я работаю графическим дизайнером в течение 3 лет. Владею навыками работы в Иллюстраторе, Фотошопе и Фигме. Мои софт-навыки сочетают коммуникабельность, креативность и своевременное выполнение задач. Готов к сотрудничеству, выполню работу быстро и качественно. Всегда на связи.

Портфолио

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Дизайн продукции
нет отзывов
$15/час
от $10от 2 дней
#734
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1364