Приветствую всех! Меня зовут Артур, и я работаю графическим дизайнером в течение 3 лет. Владею навыками работы в Иллюстраторе, Фотошопе и Фигме. Мои софт-навыки сочетают коммуникабельность, креативность и своевременное выполнение задач. Готов к сотрудничеству, выполню работу быстро и качественно. Всегда на связи.