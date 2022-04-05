Создание логотипа , фирменного стиля ---------------------------------------------------------------------------------------- Обо мне: 1)Настойчивость и эффективность 2﻿) ﻿Надёжность и пунктуальность 3) Безграничные амбиции ---------------------------------------------------------------------------------------- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ : Разработка современных минималистичных логотипов /переработка старых Представляю несколько вариантов логотипов Предоставляю все исходники Продукт обладает 100% уникальностью ---------------------------------------------------------------------------------------- Плюсы работы именно со мной : 1) Пунктуальность 2) Вежливость 3) Полная погруженность в рабочий процесс 4) Ответственность за проделанную работу 5) Низкая цена ---------------------------------------------------------------------------------------- Способы связи со мной : 1) Telegram/ WhatsApp : @SashaBugakov ( 89069699965 ) 2) Почта : [email protected] ---------------------------------------------------------------------------------------- Буду рад сотрудничеству! Добра вам !

Я против войны в Украине !