SashaMerz

Александр Бугаков SashaMerz

 
21 годРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание логотипа , фирменного стиля

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Обо мне:

1)Настойчивость и эффективность

2﻿) ﻿Надёжность и пунктуальность

3) Безграничные амбиции

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ :

Разработка современных минималистичных логотипов /переработка старых

Представляю несколько вариантов логотипов

Предоставляю все исходники

Продукт обладает 100% уникальностью

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Плюсы работы именно со мной :

1) Пунктуальность

2) Вежливость

3) Полная погруженность в рабочий процесс

4) Ответственность за проделанную работу

5) Низкая цена

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Способы связи со мной :

1) Telegram/ WhatsApp : @SashaBugakov ( 89069699965 )

2) Почта : [email protected]

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Буду рад сотрудничеству!

Добра вам !

Портфолио