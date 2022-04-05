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Обо мне:
1)Настойчивость и эффективность
2) Надёжность и пунктуальность
3) Безграничные амбиции
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ :
Разработка современных минималистичных логотипов /переработка старых
Представляю несколько вариантов логотипов
Предоставляю все исходники
Продукт обладает 100% уникальностью
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Плюсы работы именно со мной :
1) Пунктуальность
2) Вежливость
3) Полная погруженность в рабочий процесс
4) Ответственность за проделанную работу
5) Низкая цена
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Способы связи со мной :
1) Telegram/ WhatsApp : @SashaBugakov ( 89069699965 )
2) Почта : [email protected]
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Буду рад сотрудничеству!
Добра вам !
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