SashaRomanova

Озвучу рекламный ролик, презентацию, текст для СМИ и радио, youtube-канала, аудиокниги, лекцию/семинар.
Создаю из слов смыслы: виральный, уникальный и 100% полезный контент.
Владею техникой вербального кружева. Намерена сделать свой голос – узнаваемым брендом.
Сочное меццо-сопрано с красивыми низами и звонкими верхними нотами.
Апеллирую к фактчекингу,собственному опыту и эрудиции, внутреннему чутью и чувству стиля при создании
контента.
- Информационные статьи (политика, недвижимость, социальная сфера, события в стране и мире, знаменитости, мир кино и театра, литература) с чётким соблюдением структуры статьи
-Статьи в духе Яндекс-дзена и Adme.ru (вдохновляющие, мотивирующие, развлекательные)
-Статьи на темы психологии,отношений и эзотерики
- Лонгриды, обзоры, заметки, дайджесты, пресс-релизы, работа как по готовому-контент-плану, так и формирование его:
- Технические тексты и лид-магниты (инструкции,регламенты, технологические карты, чек-листы и кейсы)
статьи для соцсетей ( Инстаграмм, Вк, Фейсбук), скрипты для смс- и push-сообщений
- Создание лендингов и текстового содержимого разделов сайта
- Репутационный, имиджевый и рекламный контент (отзывы о продуктах/услугах, экспертные и продающие статьи, офферы)
Рецензии и аннотации к фильмам/ТВ-передачам/театральным премьерам/выставкам и любым перформансам
Транскрибация
Рекламные слоганы и нейминг