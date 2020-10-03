SashaRomanova

Создаю из слов смыслы. Письменно и устно. Виральный, эмоциональный, уникальный и 100% полезный контент

Озвучу рекламный ролик, презентацию, текст для СМИ и радио, youtube-канала, аудиокниги, лекцию/семинар.

Создаю из слов смыслы: виральный, уникальный и 100% полезный контент.

Владею техникой вербального кружева. Намерена сделать свой голос – узнаваемым брендом.

Сочное меццо-сопрано с красивыми низами и звонкими верхними нотами.

Апеллирую к фактчекингу,собственному опыту и эрудиции, внутреннему чутью и чувству стиля при создании

контента.

- Информационные статьи (политика, недвижимость, социальная сфера, события в стране и мире, знаменитости, мир кино и театра, литература) с чётким соблюдением структуры статьи

-Статьи в духе Яндекс-дзена и Adme.ru (вдохновляющие, мотивирующие, развлекательные)

-Статьи на темы психологии,отношений и эзотерики

- Лонгриды, обзоры, заметки, дайджесты, пресс-релизы, работа как по готовому-контент-плану, так и формирование его:

- Технические тексты и лид-магниты (инструкции,регламенты, технологические карты, чек-листы и кейсы)

статьи для соцсетей ( Инстаграмм, Вк, Фейсбук), скрипты для смс- и push-сообщений

- Создание лендингов и текстового содержимого разделов сайта

- Репутационный, имиджевый и рекламный контент (отзывы о продуктах/услугах, экспертные и продающие статьи, офферы)

Рецензии и аннотации к фильмам/ТВ-передачам/театральным премьерам/выставкам и любым перформансам

Транскрибация

Рекламные слоганы и нейминг