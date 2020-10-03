SashaRomanova

Александра SashaRomanova

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создаю из слов смыслы. Письменно и устно. Виральный, эмоциональный, уникальный и 100% полезный контент

Озвучу рекламный ролик, презентацию, текст для СМИ и радио, youtube-канала, аудиокниги, лекцию/семинар.

 

Создаю из слов смыслы:  виральный, уникальный и 100%  полезный контент.

 

Владею техникой вербального кружева. Намерена сделать свой голос – узнаваемым брендом.

Сочное меццо-сопрано  с красивыми низами и звонкими  верхними нотами.

 

 Апеллирую к фактчекингу,собственному опыту и эрудиции, внутреннему чутью и чувству стиля при создании

контента.

 

 - Информационные статьи (политика, недвижимость, социальная сфера, события  в стране и мире, знаменитости, мир кино и театра, литература) с чётким соблюдением структуры статьи

 

 -Статьи в  духе Яндекс-дзена и Adme.ru (вдохновляющие, мотивирующие, развлекательные)

 

 -Статьи на темы психологии,отношений и эзотерики

 - Лонгриды, обзоры, заметки, дайджесты, пресс-релизы, работа как по готовому-контент-плану, так и формирование его:

-  Технические тексты и лид-магниты (инструкции,регламенты, технологические карты, чек-листы и кейсы)

статьи для соцсетей ( Инстаграмм, Вк, Фейсбук), скрипты для смс- и push-сообщений

 - Создание лендингов и текстового содержимого разделов сайта

- Репутационный, имиджевый и рекламный контент (отзывы о продуктах/услугах, экспертные  и продающие статьи, офферы)

Рецензии и аннотации к фильмам/ТВ-передачам/театральным премьерам/выставкам и любым перформансам

 

Транскрибация

 

Рекламные слоганы и нейминг

 

 