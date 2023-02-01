Привет! Я дизайнер веб сайтов!
?Всем привет!Я занимаюсь дизайном сайтов в Figma и конструированием в Тильде.
Я живу дизайном, мне нравится придумывать и воплощать различные идеи в жизнь. Так что если у вас есть идея, обращайтесь, вместе воплотим её в реальность!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн лэндинга6 просмотров
- Дизайн сайта в фигме с переносом на Тильду15 просмотров
- Дизайн сайта туристической компании14 просмотров
- Дизайн сайта в фигме с переносом на Тильду12 просмотров
- Дизайн сайта для Высшей школы экономики14 просмотров
- Дизайн сайта архитектурного бюро11 просмотров
- Дизайн сайта в фигме с переносом на Тильду12 просмотров
- Сайт21 просмотр
- Дизайн сайта в фигме12 просмотров
- Дизайн карточки товара для маркетплэйса14 просмотров
- Иллюстрация51 просмотр
- Site Hotel104 просмотра