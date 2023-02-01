SashaS27

Александра Сущенкова SashaS27

 
30 летБеларусь/Витебск
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Привет! Я дизайнер веб сайтов!

?Всем привет!

Я занимаюсь дизайном сайтов в Figma и конструированием в Тильде. 

Я живу дизайном, мне нравится придумывать и воплощать различные идеи в жизнь. Так что если у вас есть идея, обращайтесь, вместе воплотим её в реальность!

Дизайн сайтаFigma
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