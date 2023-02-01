Привет! Я дизайнер веб сайтов!

?Всем привет!

Я занимаюсь дизайном сайтов в Figma и конструированием в Тильде.

Я живу дизайном, мне нравится придумывать и воплощать различные идеи в жизнь. Так что если у вас есть идея, обращайтесь, вместе воплотим её в реальность!