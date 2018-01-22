Дизайн сайта, Лендинг, интернет магазин, но главное продающий сайт.
Добрый день.Вам нужен красивый, продающий, дизайн Вашего сайта?! Тогда я гарантирую Вам это.Сам непосредственно в дизайне работаю около года, работу выполняю всегда в срок и конечно согласно Вашему ТЗ. От начала и до конца Вы можете контролировать каждый этап создания сайта. На связи нахожусь 24/7. Работая со мной Вы получите работу на результат которым будете удовлетворены а так же консультации и совместную планировку дизайна, не стоит забывать конечно и о хорошем настроении)))
- Редизайн сайта
- Дизайн лендинга
- Дизайн адаптивного сайта
- Дизайн интернет магазина
- Проектирование UI/UX
Портфолио
- ЛП образец204 просмотра
- ЛП дизайн интерьера186 просмотров
- Примеры дизайна сайта210 просмотров