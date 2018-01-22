SashaWebUa

Александр SashaWebUa

 
29 летУкраина/Кропивницкий
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн сайта, Лендинг, интернет магазин, но главное продающий сайт.

Добрый день.Вам нужен красивый, продающий, дизайн Вашего сайта?! Тогда я гарантирую Вам это.Сам непосредственно в дизайне работаю около года, работу выполняю всегда в срок и конечно согласно Вашему ТЗ. От начала и до конца Вы можете контролировать каждый этап создания сайта. На связи нахожусь 24/7. Работая со мной Вы получите работу на результат которым будете удовлетворены а так же консультации и совместную планировку дизайна, не стоит забывать конечно и о хорошем настроении)))

  • Редизайн сайта
  • Дизайн лендинга
  • Дизайн адаптивного сайта
  • Дизайн интернет магазина
  • Проектирование UI/UX
Контактные данные:+38 095 54 85 184 (+ вайбер и ватсап)[email protected] (почта и скайп)
Дизайн лендингаДизайн сайтаРедизайн сайта
Портфолио