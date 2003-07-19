Sashaytochka

Александра Sashaytochka

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
художник, обработка фотографий, иллюстратор, видеомонтажер

меня зовут Александра, мне 18 лет,

имею художественное образование,

в сфере электронной иллюстрации нахожусь три года, в сфере обработки и редактировании фото 2,5 года, видеомонтажом 1,5

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0 из 5

Отзывы заказчиков

MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$19
10 баллов
4 года назад
Обработка фотографий и вставка логотипа
Александра досрочно выполнила задание. Качество работы на высоте, как и всегда. Очень рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Александра.
Константин приятный заказчик, четко и понятно ставит задачу, оплата в срок.
Ответный отзыв
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$19
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографий и размещение на них логотипа
Александра, как и в первый раз, отлично справилась с работой. Проявила хорошую оперативность. Работа выполнена аккуратно, с соблюдением всех требований. Качество отличное. В очередной раз СПАСИБО, Александра. И сайту тоже спасибо.
Доброго времени суток, Константин, с Вами очень приятно работать, спасибо за четко поставленное задание, никаких нареканий, надеюсь на продолжительное сотрудничество!
Ответный отзыв
MOLK
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$16
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографий
Александра быстро и вовремя выполнила работу. Отнеслась ответственно. Видно, что фотографии обрабатывала не оптом, а работала с каждой. Учла все мои пожелания. Очень рекомендую. Спасибо Александра
Очень приятно было работать с Константином! Задание понятное, был на связи постоянно! Спасибо Вам Константин!!!
Ответный отзыв