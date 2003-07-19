художник, обработка фотографий, иллюстратор, видеомонтажер
меня зовут Александра, мне 18 лет,
имею художественное образование,
в сфере электронной иллюстрации нахожусь три года, в сфере обработки и редактировании фото 2,5 года, видеомонтажом 1,5
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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
4 года назад
Александра досрочно выполнила задание. Качество работы на высоте, как и всегда. Очень рекомендую к сотрудничеству. Спасибо, Александра.
Ответный отзыв
Константин приятный заказчик, четко и понятно ставит задачу, оплата в срок.
$19
10 баллов
5 лет назад
Александра, как и в первый раз, отлично справилась с работой. Проявила хорошую оперативность. Работа выполнена аккуратно, с соблюдением всех требований. Качество отличное. В очередной раз СПАСИБО, Александра. И сайту тоже спасибо.
Ответный отзыв
Доброго времени суток, Константин, с Вами очень приятно работать, спасибо за четко поставленное задание, никаких нареканий, надеюсь на продолжительное сотрудничество!
$16
10 баллов
5 лет назад
Александра быстро и вовремя выполнила работу. Отнеслась ответственно. Видно, что фотографии обрабатывала не оптом, а работала с каждой. Учла все мои пожелания. Очень рекомендую. Спасибо Александра
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Константином! Задание понятное, был на связи постоянно! Спасибо Вам Константин!!!