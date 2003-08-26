Sashayurkev

Здравствуйте! Меня зовут Александра. Я занимаюсь разработкой Чат-ботов в Instagram,Telegram,Viber, Facebook.

Мои услуги:

Создание Автоворонок в Мессенджерах Facebook/Telegram/Viber/Instagram.

Настройка и ведение рекламы Facebook/Instagram

Интеграциии в Автоворонку (CRM системы оплат, сайт и т.д)

Создание лендинга на Tilda

alexdgtl.site

alexdgtl.site/site

Для быстрой связи:

[email protected]

Телеграм – @Sashaurkev