Sashayurkev

Александра Юркевич SashayurkevSashayurkev
20 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здравствуйте! Меня зовут Александра. Я занимаюсь разработкой Чат-ботов в Instagram,Telegram,Viber, Facebook.
Мои услуги:
Создание Автоворонок в Мессенджерах Facebook/Telegram/Viber/Instagram.
Настройка и ведение рекламы Facebook/Instagram
Интеграциии в Автоворонку (CRM системы оплат, сайт и т.д)
Создание лендинга на Tilda
Для быстрой связи:
Телеграм – @Sashaurkev
Действие аккаунта приостановлено!