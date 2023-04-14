Sashuk_keshuk

Александр Sashuk_keshukSashuk_keshuk
25 летБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Здравствуйте!
Специализируюсь на вёрстке сайтов (html/css/js), а так-же на Wordpress.
Опыт работы есть. Работу выполняю быстро и качественно.
Сначала предоставляю скриншот работы по вёрстке в браузере - что-бы было понятно что я справился, а
потом после оплаты загружаю проект - так будет понятно что я вас не обманул (смысла для меня не скинуть уже сделанный проект и обмануть вас, что-бы испортить себе репутацию нету, в принципе логично).
Я против войны в Украине!