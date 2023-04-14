Sashuk_keshuk

Здравствуйте!

Специализируюсь на вёрстке сайтов (html/css/js), а так-же на Wordpress.

Опыт работы есть. Работу выполняю быстро и качественно.

Сначала предоставляю скриншот работы по вёрстке в браузере - что-бы было понятно что я справился, а

потом после оплаты загружаю проект - так будет понятно что я вас не обманул (смысла для меня не скинуть уже сделанный проект и обмануть вас, что-бы испортить себе репутацию нету, в принципе логично).