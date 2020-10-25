Савелий Каменев SavelyKamenevSavelyKamenev
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
★ Веб дизайн конверсионных лендингов и многостраничников ★ Только качественно и в срок ★
Обо мне:Начал карьеру как веб-дизайнер.
Изучил основы веб-дизайна в школе Wayup, участвовал в вебинарах Moscow Digital Academy, изучал Figma на курсе Skillbox, также изучал веб-дизайн в других открытых источниках.
Работаю в Figma.
Аккаунт был зарегистрирован год назад, доступ восстановил сравнительно недавно.
Гарантия на выполненную работу.
Процесс работы:1. Получение ТЗ.
2. Отправляю вам бриф для заполнения.
3. Сбор референсов и исследование (изучаю сайты конкурентов)
4. Создание прототипа, внесение правок и утверждение дизайна.
5. Создание дизайна сайта
Примерная цена:Цену предлагаете Вы, зависит от сложности работы.
Контактные данные:Телеграм - @bro329
Почта - [email protected]
Инстаграм (директ) - @savely.uxui
Способы оплаты:Qiwi кошелёк, карта и любым другим удобным для Вас способом, в любой валюте.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн концепт лендинга пекарни55 просмотров
- Дизайн концепт лендинг приложения59 просмотров
- Дизайн концепт лендинга интернет магазина68 просмотров
- Дизайн концепт сайта с доставкой пиццы71 просмотр