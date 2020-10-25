★ Веб дизайн конверсионных лендингов и многостраничников ★ Только качественно и в срок ★

Обо мне:

Начал карьеру как веб-дизайнер.

Изучил основы веб-дизайна в школе Wayup, участвовал в вебинарах Moscow Digital Academy, изучал Figma на курсе Skillbox, также изучал веб-дизайн в других открытых источниках.

Работаю в Figma.

Аккаунт был зарегистрирован год назад, доступ восстановил сравнительно недавно.

Гарантия на выполненную работу.

Процесс работы:

1. Получение ТЗ.

2. Отправляю вам бриф для заполнения.

3. Сбор референсов и исследование (изучаю сайты конкурентов)

4. Создание прототипа, внесение правок и утверждение дизайна.

5. Создание дизайна сайта

Примерная цена:

Цену предлагаете Вы, зависит от сложности работы.

Контактные данные:

Телеграм - @bro329

Почта - [email protected]

Инстаграм (директ) - @savely.uxui

Способы оплаты:

​Qiwi кошелёк, карта и любым другим удобным для Вас способом, в любой валюте.