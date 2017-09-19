Качественная обработка фотографий в Photoshop/Lightroom
Добрый день дорогие Заказчики !
Предлагаю свои услуги:
• обработка фотографий
• цветокоррекция
• обтравка
• коллажирование
• фотомонтаж
• замена фона, цвета,текста
• watermark
• отрисовка логотипов
• создание статических презентаций, видео-роликов с использованием ваших материалов
Условия сотрудничества:
• оплату принимаю через ПриватБанк, Webmoney
• предоплата за услуги 50%
• исходники отправляю после 100% оплаты
• гарантированное соблюдение сроков
Обращайтесь, всегда рада сотрудничеству
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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