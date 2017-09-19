Savitskaya-Kate

Екатерина Савицкая Savitskaya-Kate

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качественная обработка фотографий в Photoshop/Lightroom

Добрый день дорогие Заказчики !

Предлагаю свои услуги:

• обработка фотографий

• цветокоррекция

• обтравка

• коллажирование

• фотомонтаж

• замена фона, цвета,текста

• watermark

• отрисовка логотипов

• создание статических презентаций, видео-роликов с использованием ваших материалов

Условия сотрудничества:

• оплату принимаю через ПриватБанк,  Webmoney

• предоплата за услуги 50%

 • исходники отправляю после 100% оплаты 

• гарантированное соблюдение сроков

 Обращайтесь, всегда рада сотрудничеству

Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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