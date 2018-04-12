Начинающий дизайнер, немного переводчик и в целом хороший человек

Приветствую!

Я готов выполнить для Вас дизайн логотипа с учётом Ваших пожеланий и, естественно, современных тенденций в дизайне. Кафе? Сайт знакомств? Интернет-магазин? Сайт-визитка? А может, Вы солидный владелец свечного заводика под Самарой? В любом случае, я готов сделать качественный логотип для Вашего бизнеса.

К сожалению, на данный момент у меня нет портфолио. Однако безопасная сделка позволяет не принять работу, если Вас не устроит её качество.