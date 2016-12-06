Я создаю дизайн, который нравится вам и вашим клиентам!

Посмотрите работы в портфолио: | Логотипы | Дизайн сайтов |

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Что я делаю для вас:

Дизайн сайтов | Адаптивный дизайн | Разработка логотипов с нуля

-Вы получаете привлекательный для вашей бизнес-ниши дизайн сайта и логотипа, который поможет вашим клиентам найти именно то, что они ищут.

-Адаптивный дизайн позволит привлечь клиентов, которые пользуются в основном мобильными устройствами.

-Логотипы, которые я создаю нравятся не только вам, но и вашим потенциальным клиентам, что позволяет обратить внимание на ваш бизнес.

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Что я не делаю:

Не занимаюсь подбором контента и не пишу текстов.

Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

-Я использую при разработке сайтов тематическими фото с бесплатной лицензией. Если заказчика не устраивают фото, которые применяю я, то поиском подходящих занимается сам заказчик.

-Тексты можно заказать у соответствующих специалистов. Если дизайнер будет писать тексты, а копирайтер возьмется за дизайн, то результат будет - понятно каким.

Не делаю тестовых вариантов.

-Для того, чтобы оценить профессионализм дизайнера существует портфолио.

-Условия работы всегда одинаковы: вы оставляете предоплату (50%), потом получаете результат.

-Предоплата - это не просто стимул к работе для дизайнера, но и гарантия того, что клиент на середине проекта не изменит условия работы.

Не работаю без конкретного задания.

-Для того, чтобы сайт или логотип отвечал вашим ожиданиям, сообщите ваши идеи и важные детали мне в письменной форме посредством брифа. Это невероятно облегчит и ускорит работу, а вы останетесь довольны результатом на все 100%.

Не делаю того, о чем мы не договорились.

-В основе любого проекта всегда лежит четкая договоренность.

-Все идеи, которые возникнут у вас в процессе работы, мы можем реализовать после завершения наших договоренностей. Возникшие у вас идеи - это отдельный проект и оплачиваются отдельно.

Не занимаюсь версткой, разработкой сайтов «под ключ».

-Я не являюсь специалистом широкого профиля. За все браться - ни чего не уметь.

-Если вы обратитесь к дизайнеру-верстальщику-программисту, то результат делите на 3. От такого универсального специалиста больше вреда, чем пользы.

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Вы получаете:

1-Четкий план работ по дням в виде электронного документа.

Он позволяет понимать наверняка, что делается по проекту в данный момент и какой результат вы получите сегодня. Вы четко понимаете за что платите.

2-Связь по скайпу, почте, телефону в любой удобный момент в пределах рабочего дня.

Я всегда онлайн в скайпе для своих клиентов, так же вы можете позвонить мне по телефону или написать на электронную почту. В любом случает вы получите оперативный ответ.

3-Дизайн, созданный специально для вашей целевой аудитории.

Дизайн создается четко по утвержденной между нами договоренности и отвечает всем вашим запросам. А главное - создается специально для вашей целевой аудитории, которая сможет быстро найти на сайте все, что ее интересует.

4-Законченный проект точно в срок.

Для меня важно, чтобы работа выполнялась точно в срок. Это хорошо не только для клиента. Это ценный навык, который помогает в работе и жизни.