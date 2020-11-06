>Привык не говорить, а делать. Быстрое, качественное выполнение работ. Никакой предоплаты и отсрочки. Гуманитарий и точник в одном лице<

✏️ Кратко обо мне и моих навыках:

• Здравствуй! Я являюсь молодым опытным копирайтером. Проживаю в Минске, студент. Развиваюсь в области гуманитарных и точных наук. Недавно принял решение зарабатывать на фрилансе, используя мои навыки копирайтера, а также всерьёз заняться освоением вёрстки сайтов.

• Опыт копирайтинга 3 года на сайтах "eTXT", "Advego" и информационном портале "Kadara.ru", быстрое, качественное исполнение заказов любой сложности. Готов писать в разных форматах, на разнообразных платформах. Нахожу дополнительный материал для текста быстро. Высокая уникальность, отсутствие ошибок в тексте. Не дружу со словосочетанием "отсрочка заказа".

• Параллельно самостоятельно изучаю языки программирования HTML, CSS, JS, PHP.

Буду рад поработать с вами, рассчитываю на постоянное сотрудничество.

#######################################

☑️ Почему вам стоит выбрать меня:

• Внимательно читаю ТЗ, а уже после делаю.

• Обговариваю с Вами все нюансы заказа.

• Не беру предоплат.

• Не обманываю заказчика, предоставляя только качественно выполненные работы.

• Верстаю сайты чистыми и понятными кодами.

• Имею навык работы на других сайтах фриланса и на крупном информационном портале, за моими плечами 400+ статей на разную тематику.

• Всегда на связи.

• Выполняю заказы в срок.

• Не пытаюсь спорить с заказчиком, аргументируя свое мнение. Клиент всегда прав, значит ему и виднее.

• О цене заказа всегда можно договориться.

• Гарантирую, что после оплаты никуда не пропаду, не оставлю Ваш заказ. Я несу полную ответственность за выполнение, а значит не имею права уходить, не сделав работу.

• Вы не будете тратить нервы на сотрудничество со мной.

#######################################

️ Сферы деятельности:

• Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка.

• Копирайт (рерайт )

• CSS 3, HTML, JS, PHP

#######################################

Процесс работы над Вашим заказом:

1. Оцениваю объём работы;

2. Сдаю результат в срок;

3. Проверка результата на работоспособность;

4. Оплата выполненной работы;

5. Передача Вам результата.

#######################################

 Способы оплаты:

Перевод на карту (Visa): 4255 1901 2895 4040;

Перевод на Яндекс кошелек: 4100115931514022;

(Или любой другой удобный для Вас способ).

#######################################

💬 Связь со мной:

Email: [email protected] или [email protected]

Viber: +375(29)617-81-99

Telegram: @sbs1354

VK: @whiskas1354

#######################################

Образование: среднее специальное.

#######################################

👉Если Вам понравилось сотрудничать со мной, то оставьте, пожалуйста, свой положительный отзыв. Мне будет очень приятно.