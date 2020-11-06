✏️ Кратко обо мне и моих навыках:
• Здравствуй! Я являюсь молодым опытным копирайтером. Проживаю в Минске, студент. Развиваюсь в области гуманитарных и точных наук. Недавно принял решение зарабатывать на фрилансе, используя мои навыки копирайтера, а также всерьёз заняться освоением вёрстки сайтов.
• Опыт копирайтинга 3 года на сайтах "eTXT", "Advego" и информационном портале "Kadara.ru", быстрое, качественное исполнение заказов любой сложности. Готов писать в разных форматах, на разнообразных платформах. Нахожу дополнительный материал для текста быстро. Высокая уникальность, отсутствие ошибок в тексте. Не дружу со словосочетанием "отсрочка заказа".
• Параллельно самостоятельно изучаю языки программирования HTML, CSS, JS, PHP.
Буду рад поработать с вами, рассчитываю на постоянное сотрудничество.
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☑️ Почему вам стоит выбрать меня:
• Внимательно читаю ТЗ, а уже после делаю.
• Обговариваю с Вами все нюансы заказа.
• Не беру предоплат.
• Не обманываю заказчика, предоставляя только качественно выполненные работы.
• Верстаю сайты чистыми и понятными кодами.
• Имею навык работы на других сайтах фриланса и на крупном информационном портале, за моими плечами 400+ статей на разную тематику.
• Всегда на связи.
• Выполняю заказы в срок.
• Не пытаюсь спорить с заказчиком, аргументируя свое мнение. Клиент всегда прав, значит ему и виднее.
• О цене заказа всегда можно договориться.
• Гарантирую, что после оплаты никуда не пропаду, не оставлю Ваш заказ. Я несу полную ответственность за выполнение, а значит не имею права уходить, не сделав работу.
• Вы не будете тратить нервы на сотрудничество со мной.
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️ Сферы деятельности:
• Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка.
• Копирайт (рерайт)
• CSS 3, HTML, JS, PHP
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Процесс работы над Вашим заказом:
1. Оцениваю объём работы;
2. Сдаю результат в срок;
3. Проверка результата на работоспособность;
4. Оплата выполненной работы;
5. Передача Вам результата.
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Способы оплаты:
Перевод на карту (Visa): 4255 1901 2895 4040;
Перевод на Яндекс кошелек: 4100115931514022;
(Или любой другой удобный для Вас способ).
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💬 Связь со мной:
Email: [email protected] или [email protected]
Viber: +375(29)617-81-99
Telegram: @sbs1354
VK: @whiskas1354
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Образование: среднее специальное.
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👉Если Вам понравилось сотрудничать со мной, то оставьте, пожалуйста, свой положительный отзыв. Мне будет очень приятно.