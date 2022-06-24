Python - разработчик

Мною проделаны работы по:

— Предложил алгоритм для робота, который позволил сократить время обработки задач на 80 %

— ПО для автоматизации трансфера счета из приложения к письму в 1c;

— оптимизировал код по сохранению архива писем из Oulook в excel файл согласно заданному алгоритму.

— бот-парсер данных в заказе в письме и занесение данных в счета bitrix24;

— ПО для автоматизации получения и проверки корректности данных о новых сотрудников и занесение их в БД с дальнейшей рассылкой писем с подтверждением;