Scalios

Екатерина Scalios

 
38 летАвстрия/Вена
13 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Все обо всех

Доброго времени суток всем тем, кто посетил мою страничку.

Я – копирайтер, специализируюсь на написании качественных текстов и сео-статей.

В моем портфолио Вы сможете ознакомиться со стилем речи и качеством слога. Портфолио постоянно пополняется новыми работами.

Хочу сказать, что понимаю, как мешают временные рамки Заказчикам, поскольку чаще всего тексты должны быть готовы «вчера». Я работаю как в праздники, так и в выходные и по вечерам.

Я всегда рада новому сотрудничеству!

P.S. К сожалению, оплата только Вебмани/Paybal. Проблемы вывода средств в моей стране проживания.

Отзывы заказчиков
LarD131
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Необходим текст тематики мобильные телефоны.
Благодарю за быстрое, качественное исполнение задания, исполнитель очень хорош.
Четкое ТЗ, своевременная оплата! Спасибо за предоставленный заказ. Екатерина
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
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