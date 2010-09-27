Все обо всех

Доброго времени суток всем тем, кто посетил мою страничку.

Я – копирайтер, специализируюсь на написании качественных текстов и сео-статей.

В моем портфолио Вы сможете ознакомиться со стилем речи и качеством слога. Портфолио постоянно пополняется новыми работами.

Хочу сказать, что понимаю, как мешают временные рамки Заказчикам, поскольку чаще всего тексты должны быть готовы «вчера». Я работаю как в праздники, так и в выходные и по вечерам.

Я всегда рада новому сотрудничеству!

P.S. К сожалению, оплата только Вебмани/Paybal. Проблемы вывода средств в моей стране проживания.