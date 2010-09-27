Все обо всех
Доброго времени суток всем тем, кто посетил мою страничку.
Я – копирайтер, специализируюсь на написании качественных текстов и сео-статей.
В моем портфолио Вы сможете ознакомиться со стилем речи и качеством слога. Портфолио постоянно пополняется новыми работами.
Хочу сказать, что понимаю, как мешают временные рамки Заказчикам, поскольку чаще всего тексты должны быть готовы «вчера». Я работаю как в праздники, так и в выходные и по вечерам.
Я всегда рада новому сотрудничеству!
P.S. К сожалению, оплата только Вебмани/Paybal. Проблемы вывода средств в моей стране проживания.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
Благодарю за быстрое, качественное исполнение задания, исполнитель очень хорош.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, своевременная оплата! Спасибо за предоставленный заказ. Екатерина
Копирайтинг
1 отзыв
от $3
от 1 дня
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