Scorpil

Андрей Савчин Scorpil

 
38 летУкраина/Львов
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы заказчиков
daxaxa
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$6
0 баллов
15 лет назад
Настроить сайт и проконсультировать
Сначала за работу взялся быстро и креативно. После исполнения половины - исчез. Оплата уже была сделана на 100%. Мне приходилось выпытывать, что случилось, как будто это я заинтересована в том, чтобы он не получил отрицательный отзыв. Какие-то проблемы с интернетом якобы были. Обещал вернуть половину денег. Ни денег, ни ответа нет. Постоянно бывает в сети, даже не удосуживается ответить на мои сообщения. Какой-то верх игнора. Очень недовольна сотрудничеством.
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Настроить Yandex-XML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Настроить перенаправление
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dedalx
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Наполнение развлекательного сайта новостями
Качественное своевременное наполнение сайта позволяет оценить работу данного человека как отлично, то есть 10 из 10 баллов. Сразу выполняет порученные задания и адекватно воспринимает новые.
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий!
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