Сначала за работу взялся быстро и креативно. После исполнения половины - исчез. Оплата уже была сделана на 100%. Мне приходилось выпытывать, что случилось, как будто это я заинтересована в том, чтобы он не получил отрицательный отзыв. Какие-то проблемы с интернетом якобы были. Обещал вернуть половину денег. Ни денег, ни ответа нет. Постоянно бывает в сети, даже не удосуживается ответить на мои сообщения. Какой-то верх игнора. Очень недовольна сотрудничеством.