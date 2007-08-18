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Отзывы заказчиков
$6
0 баллов
15 лет назад
Сначала за работу взялся быстро и креативно. После исполнения половины - исчез. Оплата уже была сделана на 100%. Мне приходилось выпытывать, что случилось, как будто это я заинтересована в том, чтобы он не получил отрицательный отзыв. Какие-то проблемы с интернетом якобы были. Обещал вернуть половину денег. Ни денег, ни ответа нет. Постоянно бывает в сети, даже не удосуживается ответить на мои сообщения. Какой-то верх игнора. Очень недовольна сотрудничеством.
$30
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
16 лет назад
Качественное своевременное наполнение сайта позволяет оценить работу данного человека как отлично, то есть 10 из 10 баллов. Сразу выполняет порученные задания и адекватно воспринимает новые.
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий!