Scorpions88

Гарантия качественного и своевременно выполненного задания)
Приветствую Вас с своем аккаунте)
Меня зовут Николай.
С радостью готов помочь Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это быстро, а главное качественно)
Украинский и русский - мои родные языки, которыми владею в совершенстве.
На высоком уровне владею английским и польским.
Так же сейчас в работе над совершенствованием еще двух иностранных языков: немецкий и испанский.
Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов любой тематике.
Работаю на результат и на совесть, выполняю заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене.
Буду рад сотрудничеству!