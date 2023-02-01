Scorpions88

Гарантия качественного и своевременно выполненного задания)

Приветствую Вас с своем аккаунте)

Меня зовут Николай.

С радостью готов помочь Вам в работе с текстами и гарантирую, что сделаю это быстро, а главное качественно)

Украинский и русский - мои родные языки, которыми владею в совершенстве.

На высоком уровне владею английским и польским.

Так же сейчас в работе над совершенствованием еще двух иностранных языков: немецкий и испанский.

Имею огромный опыт в переводе, редактировании и наборе текстов любой тематике.

Работаю на результат и на совесть, выполняю заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас и по хорошей цене.

Буду рад сотрудничеству!