Sebastian2170

АРЕНДА УСЛУГИ АСЕНИЗАТОРА КИЕВ https://septic24.com.ua/

Откачка выгребных ям Киев, Услуги ассенизатора в Киеве и Киевской области, гидродинамическая прочистка труб.

https://septic24.com.ua/uslugi-assenizatora-kiev/ - чистота как гарантия здоровья

АРЕНДА УСЛУГИ АСЕНИЗАТОРА КИЕВ:

- выкачка канализации

- откачка сливной ямы

- выкачка выгребной ямы

- выкачка откачка сливных ям, био туалетов

- очистка канализации откачка выкачка

- откачка септика выкачка чистка

- выкачка дворовых туалетов, биотуалетов.

- вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов)

- вывоз и утилизация жидких отходов

- очистка стоков

- очистка и осушение бассейнов, колодцев, подвалов, водоемов, строительных котлованов, скважин, траншей

- обслуживание биотуалетных кабин

УСЛУГИ ИЛОСОСА В КИЕВЕ:

- откачка выкачка автомоек

- выкачка ила с размывкой

- вывоз грязной заиленной воды

- чистка и откачка жироуловителей

- выкачка уличных туалетов

- вывоз жиросодержащих отходов

- откачка песка, мула и плотных отложений.

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ В КИЕВЕ:

- прочистка труб электромеханическим способом в частном

секторе, квартирах, дачах, ресторанах, офисах, магазинах,

заправках опытным мастером и професиональным

оборудованием

- промывка, прочистка труб гидродинамическим способом под

высоким давлением каналопромывочной техникой

- чистка колодцев вручную

- чистка ливневой канализации

- комплексное обслуживание предприятий, заводов, фабрик,

супермаркетов и других объектов

1. Выполняем заявки в сроки.

2. Транспорт всегда в наличии по районам Киеве и области.

3. Индивидуальный подход.

4. Без выходных.

5. Любая форма оплаты.

Заказ асенизатора от 750 гривен/рейс по Киеву

С частными лицами и предприятиями, по наличному и безналичному расчёту. Предоставляем весь пакет документов. Ассенизаторы

объёмом от 3 кубов до 16 кубов. Оборудованы гидродинамической прочисткой труб

от засора. Шланг от 7 до 60 метров.