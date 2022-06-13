Sebastian2170

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Откачка выгребных ям Киев, Услуги ассенизатора в Киеве и Киевской области, гидродинамическая прочистка труб.
https://septic24.com.ua/uslugi-assenizatora-kiev/ - чистота как гарантия здоровья
АРЕНДА УСЛУГИ АСЕНИЗАТОРА КИЕВ:
- выкачка канализации
- откачка сливной ямы
- выкачка выгребной ямы
- выкачка откачка сливных ям, био туалетов
- очистка канализации откачка выкачка
- откачка септика выкачка чистка
- выкачка дворовых туалетов, биотуалетов.
- вывоз ЖБО (жидких бытовых отходов)
- вывоз и утилизация жидких отходов
- очистка стоков
- очистка и осушение бассейнов, колодцев, подвалов, водоемов, строительных котлованов, скважин, траншей
- обслуживание биотуалетных кабин
УСЛУГИ ИЛОСОСА В КИЕВЕ:
- откачка выкачка автомоек
- выкачка ила с размывкой
- вывоз грязной заиленной воды
- чистка и откачка жироуловителей
- выкачка уличных туалетов
- вывоз жиросодержащих отходов
- откачка песка, мула и плотных отложений.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ В КИЕВЕ:
- прочистка труб электромеханическим способом в частном
секторе, квартирах, дачах, ресторанах, офисах, магазинах,
заправках опытным мастером и професиональным
оборудованием
- промывка, прочистка труб гидродинамическим способом под
высоким давлением каналопромывочной техникой
- чистка колодцев вручную
- чистка ливневой канализации
- комплексное обслуживание предприятий, заводов, фабрик,
супермаркетов и других объектов
1. Выполняем заявки в сроки.
2. Транспорт всегда в наличии по районам Киеве и области.
3. Индивидуальный подход.
4. Без выходных.
5. Любая форма оплаты.
Заказ асенизатора от 750 гривен/рейс по Киеву
С частными лицами и предприятиями, по наличному и безналичному расчёту. Предоставляем весь пакет документов. Ассенизаторы
объёмом от 3 кубов до 16 кубов. Оборудованы гидродинамической прочисткой труб
от засора. Шланг от 7 до 60 метров.
- Тестирование сайтов17 заявокЗакрытгод назад