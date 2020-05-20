Адаптивная, кроссбраузерная и семантическая верстка. Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым валидным кодом. БЭМ, SASS, Flexbox, JS

Гарантия каждой выполненной работы!

Заказывая работу у меня Вы получаете:

- Качественную работу с чистым валидным кодом на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна

- Минимум вопросов, максимум результата. Прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки

- Все Ваши пожелания и уточнения в процессе работы, уже включены в стоимость!

То есть, если Вы не указали что-то дизайнеру или пропустили пункт в ТЗ, Ваши пожелания будут выполнены без лишних споров и доп. затрат

- Гарантия на работу. В течение месяца после передачи архива с готовой работой я бесплатно и вне очереди исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Если я свободен, то готов взять Ваш проект в работу незамедлительно, без переносов сроков

- Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом

Со мной удобно работать, потому, что для меня в первую очередь важно качество работы, нежели в короткие сдать проект и получить оплату.

Ведь именно от качества работы зависит моя репутация.

Связь:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @Nintendo0

WhatsApp: +7 904 068 92 22

Портфолио:

- vakaev.ru