Именно тот кто тебе нужен! Работа на результат
Привет))
Я-это ваш друг и помощник в любом деле !
Свободно владею иностранными языками,такими как английский,немецкий,польский,французкий,испанский.
При этом стараюсь не стоять на месте и совершенствую знания других языков.
Имею коллосальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста.
Провожу анализы текста на актуальность.
Есть опыт работы в написании статьей,без воды,четко по теме.
Так же имею 5-летний опыт в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат,быстро и за приятную цену.
Буду рад сотрудничеству.
Удачи))