Именно тот кто тебе нужен! Работа на результат

Привет))

Я-это ваш друг и помощник в любом деле !

Свободно владею иностранными языками,такими как английский,немецкий,польский,французкий,испанский.

При этом стараюсь не стоять на месте и совершенствую знания других языков.

Имею коллосальный опыт работы в переводах текста,наборе текста,редактуре текста.

Провожу анализы текста на актуальность.

Есть опыт работы в написании статьей,без воды,четко по теме.

Так же имею 5-летний опыт в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат,быстро и за приятную цену.

Буду рад сотрудничеству.

Удачи))