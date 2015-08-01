Semench

Семененко Semench

 
42 годаУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Wild_klas
Роман 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
8 лет назад
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Все сдеал как и нужно было, спасибо!
Четко поставлена задача, помощь по любым ньюансам чуть ли не 24/7, оплата точно в срок.
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