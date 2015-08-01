Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Семененко
Semench
Semench
42 года
Украина
/
Днепр
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Роман
Wild_klas
30 лет
Украина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
$5
9 баллов
8 лет назад
Обновить Joomla 1.5 до 2.5
Все сдеал как и нужно было, спасибо!
Четко поставлена задача, помощь по любым ньюансам чуть ли не 24/7, оплата точно в срок.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар